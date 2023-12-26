【時報-台北電】美股在高檔震盪了3天，上週五震幅縮小，依據短線整理3~5天原則，美股若不能於週三前向上挺進，則拉回壓力將大增。倫元投顧表示，現在是美股放年假期間(直到元旦)，外資在台股的動作會減小，此時通常是內資的天下，比較會有機會的股票在集團股、投信認養股、以及內資型中小型題材股。
倫元投顧指出，現階段行情沒有主流，盤勢的波動多由短線買盤主導，昨日台股雖然在平盤之上震盪，但OTC指數卻是開高走低，從這裡可知，雖然台股少了外資的干擾，但沒有內資照顧的個股將會進入盤跌階段，換句話說，現階段選股必須跟隨短線主力短打操作。
倫元投顧整體分析，由於中期買盤轉趨保守，而大咖買力也未見動靜，故保留大部位現金是必要的，畢竟下游終端需求尚無起色，但股價卻因最壞狀況過去而大漲上來，沒有經過適當的整理，短期想要再上漲的可能性不大；因此，目前策略是，鎖定明年業績將回溫、股價經過拉回的族群，等待適合的切入點，可留意：被動元件、網通、電動車、二極體、AI相關股。（編輯：邱致馨）
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