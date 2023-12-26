【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】路透社報導，兩名埃及安全部門的消息人士透露，哈瑪斯和盟友巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（ Islamic Jihad）拒絕埃及提出的建議，即放棄掌控加薩走廊的權力以換取永久停火。

哈馬斯政治局成員Izzat al-Rishq表示，不徹底停止侵略，就不可能進行談判。哈瑪斯高層將竭盡全力以徹底、而非暫時結束這場對我們人民的侵略與屠殺。

他指的是在這場與以色列持續了11周的戰爭中，所喪命的2萬多名巴勒斯坦人。

埃及消息人士表示，哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織各自在開羅與埃及的調解人員會談，但除了可能釋放更多在10月7日該武裝組織闖入以色列南部、造成1,200人死亡時所劫持的人質之外，他們拒絕做出任何讓步。

埃及提出的是一個「願景」，而非具體的計劃。這個卡達調解人員也支持的願景，包括以停火換取釋放更多人質，進而達成更廣泛的協議，包括永久停火和加薩領導層的革新。目前加薩走廊由哈瑪斯掌控。

知情人士表示，埃及提議加薩舉行選舉，同時向哈瑪斯保證其成員不會遭到緝捕或追訴，但該伊斯蘭組織拒絕做出除釋放人質以外的任何讓步。據信目前仍有100多名人質被關押在加薩。

一名最近訪問開羅的哈瑪斯官員拒絕就增加暫時人道停火的提議發表評論，僅表示該組織已經拒絕，「我們還向埃及官員表示，必須繼續進行和增加對我們人民的援助，且必須讓加薩北部和南部所有人都能獲得援助」。他並強調，在停止侵略和增加援助後，我們才準備討論人質交換。