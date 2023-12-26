【時報-台北電】個股重大訊息：

1.台虹（8039）：應用於2.5D、3D封裝的先進封裝材料第三季提升至5％以上，隨著半導體先進封裝市場的開展，台虹抱持樂觀態度。台虹2023年前三季稅後純益3.7億元，每股稅後純益達1.77元，其中第三季雙率雙升，本業獲利率重返雙位數，寫最近八季以來新高，單季獲利已逾今年上半年獲利總和。

2.幸福（1108）：今年營運雖飽受國內水泥需求下滑威脅，不過在前瞻計畫及廠辦建設需求帶動下，幸福前三季的水泥、水泥製品及石材的營收均較去年同期有2位數以上的成長，預期今年營運成長無虞。

3.晶相光（3530）：25日召開法說會，處長簡宏亨指出，過往投入大量研發資源於BSI（背面照射式CMOS）及強化近紅外感測技術成效漸顯，陸續貢獻營收表現。

4.麗清（3346）：年底前出貨旺季催足馬力，隨公司擴大智慧LED布局，訂單自尾燈快速擴及頭燈及控制器等，新單陸續出貨，12月營收可望攀上單月新高。麗清近期再獲大陸車廠比亞迪的車燈控制器訂單，預計明年出貨，再加上桃園觀音廠的北美車廠新單，法人看好麗清明年營收挑戰成長3成，獲利可望改寫新高。

5.廣穎電通（4973）：25日舉辦法說會，董事長陳慧民指出，受惠工業控制及電子商務通路布局效益顯現，不畏記憶體市況低迷，營運保守穩健、未曾虧損。廣穎策略明確，貼近終端消費者市場，客戶群分散、銷售廣布140餘國，抵禦景氣逆風。陳慧民強調，歷經2023年庫存去化紛擾，對2024年記憶體市場穩健看待，視終端需求狀況而定。(編輯：柳繼剛)