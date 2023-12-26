【時報-台北電】個股重大訊息：
1.台虹（8039）：應用於2.5D、3D封裝的先進封裝材料第三季提升至5％以上，隨著半導體先進封裝市場的開展，台虹抱持樂觀態度。台虹2023年前三季稅後純益3.7億元，每股稅後純益達1.77元，其中第三季雙率雙升，本業獲利率重返雙位數，寫最近八季以來新高，單季獲利已逾今年上半年獲利總和。
2.幸福（1108）：今年營運雖飽受國內水泥需求下滑威脅，不過在前瞻計畫及廠辦建設需求帶動下，幸福前三季的水泥、水泥製品及石材的營收均較去年同期有2位數以上的成長，預期今年營運成長無虞。
3.晶相光（3530）：25日召開法說會，處長簡宏亨指出，過往投入大量研發資源於BSI（背面照射式CMOS）及強化近紅外感測技術成效漸顯，陸續貢獻營收表現。
4.麗清（3346）：年底前出貨旺季催足馬力，隨公司擴大智慧LED布局，訂單自尾燈快速擴及頭燈及控制器等，新單陸續出貨，12月營收可望攀上單月新高。麗清近期再獲大陸車廠比亞迪的車燈控制器訂單，預計明年出貨，再加上桃園觀音廠的北美車廠新單，法人看好麗清明年營收挑戰成長3成，獲利可望改寫新高。
5.廣穎電通（4973）：25日舉辦法說會，董事長陳慧民指出，受惠工業控制及電子商務通路布局效益顯現，不畏記憶體市況低迷，營運保守穩健、未曾虧損。廣穎策略明確，貼近終端消費者市場，客戶群分散、銷售廣布140餘國，抵禦景氣逆風。陳慧民強調，歷經2023年庫存去化紛擾，對2024年記憶體市場穩健看待，視終端需求狀況而定。(編輯：柳繼剛)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：