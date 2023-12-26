大陸高階通用型空壓機廠力達-KY（4552）積極布局半導體、新能源車、航天、新材料、醫療、食品等產業的新應用市場，降低營運受大陸房地產景氣下滑影響，造成周邊製造業對空壓機需求減少。

力達表示，依據前瞻產業研究院報告，西方發達國家螺桿市占率達80％，日本及德國更達85％以上，目前中國大陸螺桿機市占率約4成，螺桿機的應用及替代活塞速度將增加。根據千訊諮詢報告指出，預估2020～2025年螺桿機銷售年成長10％以上，力達看好大陸螺桿空壓機成長空間大，啟動100HP以上螺桿主機研發計畫，今年開發出150HP及175HP螺桿主機，未來擴大開發中大馬力螺桿機。力達指出，力達目前螺桿空壓機營收占比突破60％，泉州新廠稼動率與零件自製率提升，中長期毛利率仍有持續提升的空間。

力達表示，今年中國大陸經濟受大環境影響，下半年已有復甦的跡象，尤其是半導體、新能源車及新材料等領域需求增加。空壓機應用都是工業領域及製造業，力達除開發高端及高階螺桿機外，也會研發無油螺桿鼓風機、永磁變頻螺桿真空泵等新產品應戰。