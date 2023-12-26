晶呈科（4768）多項新產品明年逐步發酵，其中一廠已完成C4F6二級製造設備建置，明年訂單能見度達產能80％，二廠規劃生產氟氮已準備量產，Stripper（去光阻液）已開發出12個品項，有望於明年發酵。隨著半導體市場回溫、新品加入，明年營運動能加速推進。

晶呈科表示，目前以記憶體為主的外銷市場需求較弱；中國大陸成熟製程需求預期不會激烈增長，但仍會穩定成長；國內市場因以供應先進製程客戶為主，需求仍具支撐。

為強化長期利基，新品布局持穩推展。晶呈科指出，特殊氣體製造技術層次分為四個等級，難度由高到低分別為一級合成、二級純化、三級混氣/轉充填、四級微量分析及特殊部件設計組裝。公司已具備二至四級能力，正朝向高難度的一級製造邁進。

晶呈科目前一廠全品項可生產四級製造產品，已完成C4F6二級製造設備建置，明年訂單能見度達產能80％。二廠規劃生產的氟氮四級製造已準備量產，而三廠規劃C4F6一級製造量產線，目前各項設備及土建發包中。

此外，晶呈科Stripper已開發出12個品項，開始少量交貨客戶，目前有超過雙位數客戶洽談樣品測試中；今年將完成完整產線的建置，明年有信心達滿載。