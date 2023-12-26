國內鼓風機龍頭大廠「黑偉機械」自2022年開發出「螺旋式鼓風機」投入生產、行銷行列迄今，貢獻值已逾總營收5％～10％，隨綠能轉型蔚為政府與業界共識下、後勢可期。

黑偉總經理林明賜指出，多年前研發出螺旋式真空泵後，2022年又成功開發螺旋式鼓風機讓公司如虎添翼，他指出螺旋式鼓風機相較於傳統式鼓風機的節能效率可再高達30％，堪稱目前對應2050淨零排放、節能減碳的最佳綠能產品之一。

林總表示，隨者土地日漸減少、稀有，促成購地成本越墊越高，此舉也致使污水廠越挖越深，因而也讓適用1至2公斤壓力泵的螺旋式鼓風機需求量大幅攀升，雖然螺旋式鼓風機售價較傳統貴，但節能更可高達30％足以彌補電費成本，明（2024）年除持續生產各型鼓風機外，也將繼續代理韓國世亞集團製造的空氣懸浮式鼓風機等優良產品供應國內廠商。黑偉機械網址：http://www.heywel.com.tw。