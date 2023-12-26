同昱能源科技參加今年12月舉辦的國際建築建材暨產品展，除了有更高瓦數的「N-Type雙面發電」搭配複合邊框模組技術展示外，因應台灣市場需求亦推出新一代「防水型太陽能模組」，及特別為考量成本的用戶推出綠電自用型太陽能模組產品，並為因應再生能源發展條例將拉高產能。

同昱能源科技總經理特助吳泉毅於會場指出，隨5月29日再生能源發展條例於立法院三讀通過，未來符合一定條件的新建房屋、改建房屋、增建房屋都要於屋頂設計一定裝置容量太陽光電發電設備下，可預期太陽光電將成為所有建物的標配、帶動太陽光電蓬勃發展可期。

吳泉毅指出，同昱能源科技為國內第一家太陽能模組廠，成立至今已18年，為滿足台灣太陽能市場強勁需求，目前除了持續推廣自製品牌外，並因應全球太陽能晶片尺寸持續放大，於下半年投產次世代M10太陽能模組，以540W至410W多種系列尺寸提供不同市場需要，並同時提昇工廠設備生產量能，另外自行研發的「防水型太陽能模組」也已開始與各大建設公司合作中。

吳泉毅說，該公司配合再生能源法規規範建物於屋頂種電的政策，大力推廣將防水型模組與大樓建物結合成為新建案的標配與銷售賣點下，已獲致許多建築業者肯定！除此，為迎合不同應用市場的需求，經由該公司代理的海外第一品牌「晶科模組」能有效降低大型太陽能系統案的建置成本，今年迄今已有許多指標性、大型案場將之列入規畫設計，不僅擴大整體產品的行銷廣度，更對該公司營收有極大挹注。