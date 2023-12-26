高雄輕軌可望在本周獲得交通部核定，正式成圓，加上小港林園延伸線、岡山路竹延伸線、捷運黃線，高雄捷運今年喜迎「四線齊發」，不過由於地方政府必須負擔軌道建設25％的自籌款，總額達1,142億元，自籌款財務壓力大，因此除票箱收入外，高雄市政府必須非常努力增加場站租金、增額容積及推動捷運聯合開發。
高雄市政府副市長林欽榮25日表示，高雄捷運四線齊發，預定至2030年全部陸續完工通車，高雄捷運里程數將倍增達112公里、114個捷運車站，屆時，黃線、紅線、橘線、和輕軌，將與台鐵形成高雄特有的「雙環路網」。
林欽榮也強調，高雄捷運路網若要爭取中央較高的補助，財務自償率必須達到25％以上，因此除票箱收入外，高市府必須非常努力增加場站租金、增額容積、聯合開發等收入。
據了解，高雄四軌道建設的自籌款高達1,142億元，其中公務預算492億元，649億元則需要票箱收入、場站租金、增額容積、捷運聯合開發的財源挹注，壓力相當的大。
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