博晟生醫（6733）繼今年營收億元目標順利達標後，董事長陳德禮25日在法說會中表示，將透過提升產品銷售、擴充產品組合、開展醫材代工、合併收購同業、海外市場授權等五大方針，衝刺營收成本以加速實現獲利，樂觀看待明年高速成長。

此外，博晟將發放限制員工權利新股，三年內共同達成國際市場授權、損益兩平及EPS達1.5元等高挑戰目標，為股東創造價值。

博晟受惠抗生素取得健保給付、愛膝康需求提高，加上骨生長因子也於今年完成日本及中國的獨家授權，貢獻海外授權金收入，帶動博晟前11月營收達0.97億元、年增251％，法人看好全年業績將突破億元大關。

博晟發言人趙叔威表示，抗生素於4月取得健保給付，加上醫院通路的持續佈建，今年出貨量為去年的6倍，超過年初預期。抗生素已進入80％的醫學中心，而台大、長庚及義大也將於近期完成進院，預期將是明年高速成長的主力。此外，博晟也密切關注國內抗生素短缺情況及可能爆發之黴漿菌疫情，產能部分也將提升至現有的5倍，且持續探索技術移轉或出口抗生素至無針劑型Minocycline海外市場。

此外，治療膝蓋疼痛以及輕中度退化性關節炎的「愛膝康」，博晟今年在醫院通路布建及產品銷量均較去年增加1倍，醫師使用人數也從去年的16人增加至目前的77人。