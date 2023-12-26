東生華近年營運

東生華（8432）為強化通路，全面提高公司的銷售競爭力，總經理楊思源25日在法說會中表示，斥資1.6億元併購創益取得過半股權後，2024年營運將力拚有機與無機成長並進，NGS次世代基因檢測、疫苗銷售、益生菌都將成為新動能。

東生華受惠新複方高血脂新藥、初級預防血脂用藥和NGS次世代基因檢測（癌症液態切片）的成長，累計前11月營收4.53億元、年增8.19％，由於併購創益可帶進約3億元營收，助推東生華今年全年營收將以約8億元改寫歷史新高。

楊思源表示，有別於東生華專攻處方用藥市場，創益生技專注在預防醫學，市場重點在疫苗及益生菌領域，其通路主要涵蓋兒科診所、耳鼻喉科診所及藥局，遍布全台約2,000間；東生華覆蓋400家大型醫院，雙方通路都沒有重疊，雙方的資源整合將能合作擴大通路覆蓋率，策略上採取聯盟或委託代工CDMO，並增加預防醫學領域。展望2024年，楊思源提出明年有機與無機成長來源，有機成長除舊有產品供貨穩定，將持續兩位數成長趨勢。

楊思源說，明年首季東生華取得蛋白新藥－類風溼性關節炎藥物里程碑金4,000萬元；第四季則可望領取骨質疏鬆生物相似藥與乾眼症鼻噴劑兩張藥品許可證。

東生華也提升自費產品占比，目前研發中新產品亦有57％為自費品項，明年第二季預計送出4張查驗登記，包含505b2新藥2張、特殊學名藥1張、TNCE新藥1張。第二季也將有TNCE產品準備進入臨床試驗。針對精準醫療產品方面，健保署公告預計明年第二季癌症NGS檢測納入健保給付，此一政策也將有助提升精準醫療業績成長

此外，東生華將加速進入亞洲市場，包含高血壓用藥已取得泰國、緬甸藥證許可，抗心律不整藥物已取得香港藥證許可，其餘新藥發展未來也將瞄準菲律賓、越南、馬來西亞、印尼市場。

至於無機成長，則持續藉由策略型投資或合資具潛力公司，加速成長力道。