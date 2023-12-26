近年來當沖盛行，當沖客操作多有不錯獲利，據統計，2023年至12月22日止，當沖客合計獲利已達497億元，全年上看500億～510億元，僅次於2021年的690億元創歷史次高。

年底台股行情陷入膠著，投資人不願抱股，12月22日當沖占比再度攀升至近4成，短線當沖客，低買高賣或高賣低買的技術愈來愈純熟，當日當沖客獲利達2.22億元。

2023年到目前為止，當沖買賣成交值已各超過25兆元，比2022年全年買賣成交值23兆元高，在獲利上也頗有斬獲。