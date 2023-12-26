台股成交值連三個交易日下滑，三天內外資共買超25.3億元，但有兩天賣超，致加權指數呈現量縮高檔橫盤格局，據統計，近三日KD由低檔交叉向上股計有81檔，篩選外資近三日偏多操作股有遠雄（5522）、群電（6412）等股。

外資從上周就開啟休假模式，台股由投信內資撐盤，股輪動快速，個股若有主力、中實戶或法人調節，股價出現疲勢，惟從技術面來看，近三日KD值由低檔交叉向上，顯示技術線型佳，股價整軍待發，配合外資偏多操作，兼具技術面及籌碼面雙優。

篩兼具技術面及籌碼面雙優股有遠雄、群電、新唐、天鈺、精材、可寧衛、金像電、昇佳電子、聯傑、台汽電及泰碩等11檔，電子股占八檔。上述個股多屬於2023年獲利衰退，股價從高檔下滑，逢低外資加碼，而經過近期整理，股價重新出發。

遠雄2023年前三季每股獲利（EPS）為2.19元，獲得外資連八日買超，合計買超8,244張，在建案入帳下，11月營收衝高至19.84億元，月增32％；群電2023年前三季EPS也有5.81元，近來外資買多於賣。

新唐前三季EPS為4.08元，外資自11月來一路加碼；金像電11月營收重返30億元大關，月增率及年增率雙增，前三季EPS為4.96元。