台股25日耶誕節，外資啟動輪值休假模式，市場交投明顯清淡，外資轉為小賣超8.85億元，不過，看好2024年營運獲利表現，外資仍擇優布局，大舉敲進緯創（3231）、華航（2610）等各1.89萬張及1萬餘張，顯示外資也想搭上年底作帳行情及2024年元月行情列車。
統一投顧董事長黎方國指出，每年年底外資都有過耶誕節及新曆年的休假效應，但2023年市場一致看好年底投信及集團作帳行情，以及總統大選行情，還有元月行情等，外資應還會視市場情況參與交易。
由於25日是歐美耶誕節重要休假，外資買盤明顯縮手，買賣占台股成交值比重掉至22.23％，賣超8.85億元，篩選外資逆勢加碼逾1,500張，且價股收紅的個股計有12檔。
緯創買超1.89萬張最多，股價強漲2.55％，其次為買超華航1.01萬張，股價也上漲1.37％，雙雙推動這兩檔個股價量齊揚，接下來買超群創、聯電、漢翔、毅嘉、英業達、技嘉、中砂、中鋼、晶豪科、友達等，各買超約1,700～7,000張張之間。買超股集中在AI PC股及面板雙虎。
此外，航太龍頭漢翔以及半導體材料再生晶圓廠中砂，更是在外資大敲下，更是同步爆量大漲，成交量各日增近1.5倍及近2.5倍，股價也勁揚1.91％及6.32％。在市場交投清淡下，外資逆勢加碼股，成為市場多頭重要指標。
在外資動作較小之下，到底賣了哪些股票？答案是跌停的陽明，賣超1.7萬張，另仁寶股價大漲2.77％，外資也提款近1.1萬張，中工也遭到外資賣1萬張以上，此外，亞力、建準、亞翔、輔信、萬海、泰金寶-DR、裕民、京元電子、力特等，外資都賣超約3,000～5,000張以上。
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