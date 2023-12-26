燁興（2007）25日股價結束連二跌，單日大漲8.76％，回升到13.65元，創下近一年半以來的新高。燁興近一個月股價上漲16.2％，幾乎是同業的2倍，近三個月更大漲27.8％。
雖然燁興今年上半年營收比去年同期減少33.89％，不過進入第三季後已逐漸改善，前三季營收衰退幅度縮減為31.31％，10月下旬起鋼鐵景氣反彈復甦，近期下游螺絲扣件廠外銷價量俱揚，也有助於燁興業績回血。分析師則表示，燁興股價淨值比僅1.19倍，明顯偏低，成為一大利多，未來股價續漲機會高。
燁興（2007）25日股價結束連二跌，單日大漲8.76％，回升到13.65元，創下近一年半以來的新高。燁興近一個月股價上漲16.2％，幾乎是同業的2倍，近三個月更大漲27.8％。
雖然燁興今年上半年營收比去年同期減少33.89％，不過進入第三季後已逐漸改善，前三季營收衰退幅度縮減為31.31％，10月下旬起鋼鐵景氣反彈復甦，近期下游螺絲扣件廠外銷價量俱揚，也有助於燁興業績回血。分析師則表示，燁興股價淨值比僅1.19倍，明顯偏低，成為一大利多，未來股價續漲機會高。
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