葡萄王（1707）瞄準新穎植物肉市場商機，攜手弘光科技大學25日舉辦真菌蛋白產學合作案成果發表會。葡萄王目前已研發十支以上的新產品，去年更已註冊「FungGi meet」品牌，龍潭分公司總經理陳勁初表示，未來雙方將合作打開素食、蔬食市場。

陳勁初表示，台灣做為全球素食人口占比排名第三的國家，在食材的選用上，卻往往面臨左邊是豆製品，右邊也是豆蛋白的窘境。

葡萄王以領先國內業界的發酵技術和全台第一產能的發酵設備，掌握真菌蛋白發酵特性，以FDA法規許可Fusarium venenatum PTA2684菌株生產發酵，並已達50噸級量產規模，不論是從素材端的研發或是調整素材搭配成新產品，短短一年內已研發10支以上的新產品。

去年葡萄王也註冊「FungGi meet」品牌，希望以此獨家專利技術，提供給有意開發創新植物肉產品的廠商另一項選擇。

氣候變遷議題廣受全球的重視，政府民間都強力提倡ESG。葡萄王以累積30年在靈芝、冬蟲夏草、樟芝與猴頭菇等真菌菌絲的生產經驗，採發酵生產真菌蛋白原料僅需三天的時間（相對於養豬七個月）。看準的就是未來世界飲食趨勢將以替代性蛋白－真菌蛋白取代動物蛋白，希望藉由與弘光科大產學合作推廣真菌蛋白在各類食品上開發應用。