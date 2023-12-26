國家新創獎繼12月初宣布，國內三家金控與瑞昱成立「新創幫投資聯盟」後，成員再添英業達、友達等科技業大咖，並將在27日的國家新創獎頒獎典禮中，正式締約合作，共同支持具潛力創新標的在不同募資階段挹注，更以科技業製造技術、國際市場經驗提供創新創業支援。
生策中心表示，創業募資是一段耐力賽，為陪跑台灣的生醫創新創業。國家新創獎自2008年開始對醫界、學界早期技術進行評估，幫助新創技術價值被看懂、被投資者青睞。15年來，國家新創獎評析超過2,500件創新技術，是國內最大的生醫新創技術資料庫，掌握最具市場潛力的技術，協助創業已有165家，募得資金總額達232.8億元，其中種子輪、天使輪就投入超過將近百億元，更有12家企業上市櫃，市值已近1,500億元，成為台灣生醫創新募資重要指標。
國家新創獎頒獎典禮當日除宣布投資聯盟締約，也為年度脫穎而出的國家新創獎團隊授獎，其中包括華碩、睿生光電、醫揚科技、長佳智能、默克、安特羅、莫德納等科技大廠也來角逐並獲獎，現場將有包括亞洲準譯、采風智匯、利優生醫、創生醫電等七家獲獎企業將在現場帶來首發創新技術。
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