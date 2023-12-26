和泰汽車旗下和雲iRent共享車平台續擴大營運版圖，瞄準離島國旅市場，繼2020年8月插旗澎湖，再宣布攜手在地業者冠城租車正式進軍金門，將提供24小時汽車同站自助租還服務，成為iRent進駐離島的第二站。
iRent共享車去年營收約25億元、獲利近1億元，今年以來持續延伸觸角擴大布局，8月成立「共享車平台」後，積極開放同業加盟共同擴大汽車共享生態圈，隨著合作夥伴陸續擴增，和雲行動服務董事長謝富來表示，目前汽車車隊合計已擴大至近9,000輛。
而在去年營收獲利皆衝史上新高後，謝富來樂觀推估，今年隨著車隊數擴大、使用頻率更高，全年營收上看35億元，獲利目標亦將續突破1億元，雙雙再改寫新高紀錄。
iRent共享車平台目前會員數已超過150萬人、全台營運據點逾2,000個，穩居產業龍頭，也是國內唯一可同步提供汽機車共享的業者。
看好國旅市場熱絡，帶動短租需求大幅成長，除陸續異業結盟飯店業者推出專屬優惠，此次趕在年底跨年及緊接而來的農曆春節假期前，再將服務延伸至今門。
iRent也特別將金門據點設立於金門機場的第二停車場，謝富來表示，會員可在出發日前60天透過APP完成預約，對於旅遊及返鄉族群使用更為便利。
謝富來說，未來iRent仍將持續因應不同需求民眾，結合重要交通樞紐並聯手深耕在地短租業者，以擴及全台各縣市及外島為終極目標。
事實上，為擴大使用族群，iRent今年以來動作頻頻，如瞄準企業客戶及社區用戶，推出「專屬共享」的專屬用車，另看好暑假出遊商機，也已陸續結盟飯店業者推出專屬優惠。
除和泰集團iRent目前已在國內共享汽機車站穩腳步，裕隆集團也積極發展移動服務事業，旗下除已有格上Go Smart共享汽車，今年更入主LINE TAXI，積極整合旗下格上租車、裕電俥電及行冠企業，並進一步成立移動服務事業群發展租賃、出行及用車九大事業，未來在共享車平台短租布局預期亦將有進一步動作。
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