外媒引述熟知內情人士透露，在那斯達克上市的俄羅斯科技公司Yandex，其重整協議預計推延至明年初。

Yandex被稱為是俄羅斯的谷歌，在去年2月克里姆林宮出兵烏克蘭之前，該公司是俄國為數不多、有潛力成為全球企業的俄國公司之一。

一年多來，Yandex和克里姆林宮一直在進行談判，試圖將Yandex的俄羅斯業務從荷蘭母公司Yandex NV分拆出來。荷蘭控股公司Yandex NV近幾個月在進行重組，試圖確保部分業務能繼續進入西方市場，即便莫斯科因為烏克蘭衝突遭受西方制裁。

協議原本預計在12月達成。任何交易最終都需要股東和俄羅斯政府批准。Yandex婉拒就重組過程發表意見。

Yandex的目標是透過出售創造收入的主要俄羅斯業務，來收回股東資金。消息人士表示，Yandex已經取得「巨大進展」，但目前尚不清楚工作是否會在本月完成。