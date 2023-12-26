外媒引述熟知內情人士透露，在那斯達克上市的俄羅斯科技公司Yandex，其重整協議預計推延至明年初。
Yandex被稱為是俄羅斯的谷歌，在去年2月克里姆林宮出兵烏克蘭之前，該公司是俄國為數不多、有潛力成為全球企業的俄國公司之一。
一年多來，Yandex和克里姆林宮一直在進行談判，試圖將Yandex的俄羅斯業務從荷蘭母公司Yandex NV分拆出來。荷蘭控股公司Yandex NV近幾個月在進行重組，試圖確保部分業務能繼續進入西方市場，即便莫斯科因為烏克蘭衝突遭受西方制裁。
協議原本預計在12月達成。任何交易最終都需要股東和俄羅斯政府批准。Yandex婉拒就重組過程發表意見。
Yandex的目標是透過出售創造收入的主要俄羅斯業務，來收回股東資金。消息人士表示，Yandex已經取得「巨大進展」，但目前尚不清楚工作是否會在本月完成。
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