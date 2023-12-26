研勤（3632）近年布局AI人臉辨識技術有成，逐步打入政府機關考勤標案，並進一步拓展至金融、健身房、營建、醫療等領域，2023年前三季影像辨識收入比重已達21％，且毛利優於一般產品，在營運體質改善下，第四季、全年估將維持獲利水準。

研勤前11月營收3.53億元，較2022年同期成長9.88％，公司主要產品線由行車紀錄器及周邊產品轉向AI人臉辨識技術，擴大軟體應用，轉型成效顯現，2023年前三季影像辨識營收占比達2成，毛利率約28％，累計前三季EPS 0.08元，預計在專案陸續入帳之下，第四季將維持獲利，連四季賺錢。

研勤表示，FACE 8台灣臉霸團隊因具備對營建產業和製造業等特殊場域客戶的人臉辨識相關服務落地經驗，此次延伸人工智慧影像辨識技術，推出 FACE8 360工安防護系統，勢必有效降低職災等工安意外發生風險，協助業主朝向零職災、工安防護智慧升級的目標邁進。

FACE 8工安360推出服務涵蓋四大項目，包括「人員管理與識別」、「人員裝備辨識」、「人機協作辨識管理」，以及「人員行為辨識」，藉由AI影像辨識對於場域內人員、設備等出現突發異常行為時，即刻發出警示及通知，提升施作安全及反應處理效率。

據悉，研勤FACE 8台灣臉霸先後導入健身產業、營造業、金融機構、政府人臉辨識人證核對系統，以及智慧化監獄人臉辨識管理系統等，並已成功拓展至醫療專業領域，且為100％完全台灣本土研發人臉辨識引擎，具高度資訊安全，相較引進國外人臉辨識產品而言，客製化開發與調整彈性更具競爭優勢。

市場預期，研勤2024年AI人臉辨識營收貢獻可望持續向上，有利產品組合改善，另旗下餐飲品牌「掌門精釀啤酒」疫情後業績挹注穩定，營運展望正向。