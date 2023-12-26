廣穎近四季獲利水準

記憶體模組廠廣穎（4973）25日舉辦法說會，董事長陳慧民指出，受惠工業控制及電子商務通路布局效益顯現，不畏記憶體市況低迷，營運保守穩健、未曾虧損。廣穎策略明確，貼近終端消費者市場，客戶群分散、銷售廣布140餘國，抵禦景氣逆風。陳慧民強調，歷經2023年庫存去化紛擾，對2024年記憶體市場穩健看待，視終端需求狀況而定。

廣穎深耕消費型市場，自2004年正式營運以來，連年獲利；亦奠定良好之市場定位。相較於競爭對手，具備更佳的品牌認同度，廣穎大舉重用當地團隊，全球各地客戶黏著度穩固。

陳慧民透露，廣穎重視客戶關係，穩定提供貨源，不因記憶體價格浮動而有所變動；公司對記憶體價格具強勁敏感度，然以穩健經營為原則，市況較佳備貨僅會將庫存拉升一個月左右，不貿然躁進，維持戰果。

廣穎正值擴張市占階段，增加處級團隊開發電商領域；陳慧民分析，行銷、人事費用將於2023年達到高峰，預計未來有望快速提升市占率，擴大營收規模，在全球範圍內最大化品牌曝光，強化廣穎品牌形象。

對於整體記憶體市場，自年中以來價格已有顯著上漲，其中NAND Flash終端產品更有2倍之漲幅。陳慧民強調，主要來自供給面，原廠已跌無可跌、遂祭出減產加漲價做因應，展望2024年市況，目前原廠態度仍堅持價格，必須要看終端市場是否接受。

目前NAND Flash每個月報價都是持續向上，然以原廠角度來看，部分品項還未回歸成本價格，尚有拉升的動力。陳慧民提到，對模組廠來說，終端需求才是重點，下半年由智慧型手機帶動，然而在伺服器、PC第三季表現依舊疲弱，未來看是否由AI新應用帶動回歸。

法人則較樂觀，由於原廠縮減產能，使NAND Flash供給有限，並表示2024年將面臨缺貨情況；DRAM也進入產業循環新階段，2024年皆有不錯的需求前景。