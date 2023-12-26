微程式資訊近三年財報一覽

微程式資訊（7721）董事長吳騰彥25日表示，看好人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）帶動先進製程產能增加，也需要配搭更多監控感測方案確保設備穩定性，此一趨勢將帶動微程式資訊的半導體業務，在未來三年內營收占比有望從1成快速拉高至2～3成。

目前在戰略新板掛牌的微程式資訊，預計2024年1月2日在興櫃掛牌。該公司定位為資通訊設計服務商（ICT Design House）。目前主要業務為智慧支付（約占4成）、智慧單車（約占4成）及半導體感測控制（約1成）。

依產品組合及交付方式不同，三大業務毛利率也不同，智慧支付約6～7成，智慧單車約3成，半導體感測相關業務毛利約有5成；整體而言，微程式資訊毛利率約5成。

展望未來，吳騰彥表示，智慧支付目前案子包括公共自行車租賃、停車場設備營運、企業E-Bike租賃，主要營收來源為訂閱制，有穩定的金流和獲利，而智慧單車除有服務月費，也有系統銷售收入，未來有機會擴展至海外場域。

微程式資訊跨足半導體業務的時間點則剛好，由於28奈米之前，產線運作可以透過工程師來維護，但隨著製程愈進階，需要透過感測器來偵測設備。加上近來AI與HPC的先進製程需求，廠商為求良率，需求更多監控設備來維持設備的穩定性，目前微程式資訊提供了半導體感測控制、設備監測系統及環境監測系統等產品，已有14家客戶導入使用。

微程式資訊2023年也加入了德鑫半導體聯盟，正式為其成員之一，未來將跟著上游一線供應商，共同前進美國及日本市場。

吳騰彥表示，從電子支付開始，微程式資訊有能力處理大量資訊，並整合軟體、硬體和韌體。在先期投入大量的研發，並與客戶一同找出產業解決方案。

微程式資訊累計1～10月每股稅後純益為1.78元，遠優於2022年同期的0.16元。該公司目前股東包括巨大（19.72％）及威剛科技（3.17％）等。