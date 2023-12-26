冠軍（1806）開拓不同市場及切入高值產品逐漸收成，吸引中長線買盤逢低承接。股價從上周起放量上攻，25日量能放大到近半年以來最多，股價已衝破前波高點11元，收盤11.35元，站穩所有短均線之上。短期的周線、月線及季線趨勢都已反轉往上，9日KD值持續在高檔交叉走高，加上近一周以來量能逐步放大，各短線技術指標多呈多頭排列，短線上有利多頭續攻。唯今年高點12元之上浮額籌碼仍多，有待量能持續增溫化解。

隨著大尺寸與多樣化產品推出，及門市、工程通路鋪陳擴大接單案量，第四季營運已見成長。

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