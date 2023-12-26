在整體經濟景氣下行、台積電放棄龍潭擴廠計畫之際，桃園工業地產依然表現堅挺，台灣房屋統計實價登錄數據，今年桃園五大產業園區的工業土地近三年價格漲幅，以觀音產業園區的61.5％奪冠，漲幅第二高的是龜山產業園區的48.6％，華亞科技園區、大園、中壢工業區也都漲三成。在每坪成交單價方面，華亞均價來到62萬元，龜山已52萬元，雙雙再創高。

台灣房屋工業地產中心執行長陳璟葵表示，2018年起美中貿易戰開打，全球供應鏈重組，台商在稅務、經營成本考量下回流，桃園因具備產業、交通、人才等優勢，又是全球電子製造、光電顯示及半導體中下游供應鏈產業重鎮，成為台商回流設廠的首選，帶動桃園五大產業園區地價上漲。

台灣房屋工業地產專業經紀人羅淑敏表示，觀音產業園區是桃園面積最大、價格最平實的產業園區，交通相當便利，且園區內公共設施配套相對充足，每日自來水供應量和汙水處理量條件，優於周邊其他的工業區，因此吸引有生產製造需求的企業進駐，形成產業群聚效應，近3年已大漲61.5％；近期製造業擴廠需求仍高，在設廠成本考量下，地價僅2字頭的觀音產業園區詢問度頗高。

陳璟葵指出，今年全球景氣波動，但製造業、科技業、食品業、物流業、金屬加工、電子設備廠等仍持續擴廠，獵地需求持續，廠房面積至少1,500坪以上，其中物流業需求最大，設廠面積達上萬坪，看好2024年桃園五大產業園區後市。