商用不動產成為建商的金雞母，「商辦概念股」今年邁向業績豐收期，包括宏璟、基泰、興富發、華固、長虹等建商都以商辦案做為業績成長主力。展望2024年，除宏璟、興富發、華固持續有商辦新案接棒完工挹注外，國揚將迎來內湖「國揚洲際企業總部」完工交屋，宏普內湖舊宗段40.8億元大案也將完工，加入「商辦概念股」行列。
宏璟今年大豐收，主要來自「富爸爸」日月光第三季收購宏璟高雄的「K27智慧型廠辦大樓合建案」，大賺2.86億元，一舉推高前三季稅後純益達6.08億元、年增52.3％，EPS達2.32元；前11月營收達21.98億元、年增61.5％。
宏璟還握有不少商用不動產開發案，包括高雄K13智慧型廠辦大樓、中壢第二園區智慧型廠辦大樓，二案分別預計於明年第二季、2025年第二季完工，若交屋順利，明、後年業績無虞。
基泰受惠於「基泰忠孝大樓」10月初以125億元成功處分，可望衝高今年第四季的進帳。
興富發布局商辦採全台遍地開花策略，今年完工交屋主要靠二筆商辦案完工交屋，包括內湖總銷75.69億元的「興富發T1」，台中總銷49.96億元的「TOP1環球經貿中心」，兩筆商辦案共125.65億元，今年交屋入帳。
華固商辦布局聚焦雙北市，今年完工入帳主力包括新莊「華固國家置地」跨年度持續入帳，及45.9億元「華固樂富」第四季完工入帳，單季獲利可望噴出；明年則有中和「華固中原置地」、總銷約48億元，完工交屋，目前已售一成，正全力衝剌完銷。
長虹內湖「長虹豐匯」早在去年4月就被領航家投資以30.68億元整棟「打包」，今年第四季完工交屋時業績100％落袋，可望推升單季營收和獲利大躍進。
國揚明年起將有三大住宅、二大廠辦案完工交屋，總銷達236億元，其中2024年將迎來總銷80億元的內湖「國揚洲際」完工交屋。宏普內湖舊宗段將完工，明年交屋後可望收割。
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