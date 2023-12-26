元大人壽響應金管會「金融科技發展路徑圖（2.0）」，在推廣金融科技技術與應用的面向，主動爭取「數位身分認證及授權」主題式監理沙盒及業務試辦，攜手元大銀行推出「元大FIDO」身分認證服務，在提升數位便利性之餘，更提供客戶高安全標準的金融服務，強化客戶資料的保護與隱私安全。

元大人壽並與元大銀行、元大證券、元大期貨及元大投信領先業界推出「線上開戶/會員註冊自動帶入資料」、「元大集團資產總覽」兩大服務，讓客戶快速完成線上開戶/會員註冊申請、輕鬆掌握集團資產，享有高效便利的整合資產管理及流暢便捷的用戶體驗，更於11月達成試辦目標並積極申請正式開辦作業。

隨著網路安全威脅日增，金融業致力於落實金融科技創新，在提供客戶零接觸、便捷服務的同時，更應把客戶權益及資訊安全擺在首位。元大集團的「元大FIDO」採用金融行動身分識別聯盟制定之金融FIDO技術標準，藉由生物辨識技術取代傳統的密碼輸入方式，無須取得用戶個資，有效保障用戶隱私，大幅提升使用者體驗的便利性與安全性。

用戶只需持有臨櫃申辦之元大銀行晶片金融卡，透過元大銀行「元大e櫃檯」、「元大FIDO APP」進行註冊後，於元大人壽進行網路會員申請時，即可透過元大FIDO認證與授權，自動將留存於元大銀行的基本資料帶入，省去手動輸入資料的繁瑣過程，大幅降低資料誤填的機率並有效縮短網路會員註冊申請的時間，提升用戶體驗。

元大人壽深知客戶資產管理的重要性，因此推出了資產總覽服務，此服務採直觀且易於理解的圓餅圖形式，精準呈現客戶在元大人壽的資產配置，展現了元大人壽在強化客戶數位體驗方面的努力；客戶亦可藉由「元大FIDO」身分認證與授權，輕鬆查閱在元大集團「銀行、證券、人壽、期貨、投信」等子公司的資產狀態和明細，實現一站式個人資產管理，無需在不同應用程式間切換，大幅提升了操作便利性。