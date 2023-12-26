國票金控25日召開第三季法人說明會，由總經理陳冠舟主持。國票金控累計前11月稅後純益18億4,403萬元、增幅達38.21％，每股盈餘（EPS）為0.53元，每股淨值11.77元。國票金表示，票券子公司雖因持有債券的養券利益縮水，但各子公司在股權商品業務交出相當不錯的成績，使前11月盈餘較去年仍有兩位數的成長。
國票金控董事長魏啟林表示，國票是利基型金控，以穩健經營為首要目標，重視風險管控，因此對於債券及股權商品的配置，依據自身的風險胃納，採取優化收益及動態操作，每年維持穩定的獲利水準。展望後市，全球主要央行抗通膨已見效，市場預期明年美國最多可能降息6碼（1碼為0.25個百分點），子公司已逢高建置中長年期優質外幣債券，並逐步建置台債部位，未來將隨著升息循環尾聲，授信及養券利差逐季提升，債券部位則靜待降息周期來臨實現資本利得，雙引擎帶動獲利成長。
魏啟林指出，預期停止升息循環後，資產負債表的淨值也會逐季修復增長，所提列之特別盈餘公積若回轉，本年度未配發的股利可於明年配發，整體經營在2024年將漸入佳境。
國票金表示，作為綠能融資領航者，2023年則積極接軌國際趨勢，除訂定內部溫室氣體減量目標外，更簽署加入科學基礎減量目標倡議（SBTi）、加入成為TCFD支持者，集團大樓也於第四季起正式轉供綠電，展現2050淨零排放之決心。
展望未來，國票金將持續發揮金融影響力，於2023年起導入PCAF方法學進行投融資部位範疇三碳盤查，規劃SBTi減碳路徑，於國內剛成立的碳權交易所參與國際碳權交易平台首購，除作為抵減部分範疇三碳排外，更代表國票金控攜手台灣碳權交易所共同展開氣候行動，並持續開發創新多元之綠能產業授信案件，與全球共同實踐淨零排放，朝永續先行者的目標邁進。
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