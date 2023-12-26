國票金控25日召開法說會，法人聚焦旗下純網銀樂天國際銀行的經營情況，國票金表示，市場環境與原先預期有很大不同，樂天銀力拚損益兩平，將比原先預期時間更長一點，目前樂天銀存放比約25％左右，仍以提升存放比為首要策略，明年將爭取法人授信及房貸市場，兩大方向勢在必行。
除純網銀外，市場亦關注是否有實體銀行併購計畫，國票金重申，還是要看市場條件及各項財務條件，包括股價、財務表現是否在合適水準，將與股東間協調，靜待市場有無併購機會，也強調「要看緣分」。
國票金表示，樂天銀積極擴大生態圈，除與國票金子公司合作，也持續與異業合作，已攜手街口、基富通，盼持續提高用戶黏著度。樂天銀目前累計虧損約18億元，今年前11月稅前虧損5.98億元，戶數達19.8萬戶。
國票金指出，存放款已有穩定成長，目前存款有209億元、放款也成長至53億元，存放比逾25％，將以拉高存放比為首要策略，2024年樂天銀將積極申請試辦業務，包括國票金業務強項的企金業務，及同業將來銀行已開跑的房貸。
國票金強調，市場環境與原先預期大不同，純網銀存款可透過行銷方案獲取，但放款沒有通路、成長較慢，因此希望後續在法人利基的集團基礎下，開始推動法人授信；另觀察國銀法金及消金比重，法人約占5成5，個金約4成5且個金有85％集中在房貸，因此，若存放比要提升，法金及房貸市場兩大業務「勢在必行」。
不過，國票金預期樂天銀損益兩平時間點，可能比預期更晚，雖然主管機關積極開放純網銀試辦項目，但樂天銀積極爭取的跨境外匯銀行牌照及法人業務，目前開展進度都落後，未來要繼續努力。
國票金也強調，依照銀行法規定，虧損達資本額1/3，即須限期增資，依此條件，樂天銀兩年內都無需增資，且資本適足率水準也充足，短期內沒有增資計畫。
對於明年股利政策，國票金則說明，停止升息後，授信及養券利差逐季提升，債券部位靜待未來降息周期來臨實現資本利得，帶動獲利成長；停止升息循環後，資產負債表的淨值也會逐季修復增長，若特別盈餘公積可回轉，今年度未配發的股利可於明年配發。
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