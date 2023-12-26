股債市買氣增溫，推升台股ETF、債券ETF基金受益人數持續攀升。統計最近一週台股與債券ETF基金受益人數分別增加8.97萬人、3.61萬人，整體受益人數分別達606.58萬與105.78萬人次的新高，若以至11月底台股開戶數1,248萬人概算，等於每兩個開戶者中就有一個有投資ETF基金。
近期台股ETF基金的人氣依舊集中在高股息ETF基金，最近一週台股ETF基金受益人數增加的26檔中，以三次配息都10％以上的群益台灣精選高息ETF增加4.8萬人蟬聯人氣王，復華台灣科技優息ETF則以增加2.4人居次，前10名增加最多受益人數的基金中有八檔都是高股息型。
另外，債券ETF基金則在市場預期明年降息下人氣不減，上週受益人數再增加3.6萬人，整體受益人數來到105.78萬人，不但創新高紀錄，更較去年底時大增6.27倍。
若以目前交易所統計至11月底台股開戶數累計1,248萬人，股債ETF基金總計受益人數已經超過700萬人，等於每兩個台股投資人中就至少有一個人有投資ETF基金，足見ETF基金熱度驚人。
今年以來台股ETF基金受益人數增加190.97萬人，較去年底大幅成長超過45％，規模增加逾5,000億元，整體規模從去年底7,899億元，至11月底已達1.31兆元；債券ETF基金更大幅增加超過6成，規模增加6,500億元至1.86兆元，兩大類ETF基金總計今年以來規模激增超過兆元，成為今年基金市場最熱門話題。
投信法人表示，由於2024年股債都不寂寞，股債ETF基金預期仍將在多頭趨勢下續熱。
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