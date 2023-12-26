三大基金平台2024年起推動基金零手續費

買基金，零手續費時代正式來臨。國內最大基金交易平台基富通宣布，自2024年起在其官網或APP申購基金，無論單筆、定期定額全都「終身零手續費」（貨幣型基金除外）；最大民營基金平台鉅亨買基金則從12月起就全站申購基金免手續費，且將延續至明年，中租投顧也打算2024年買基金均零手續費，預計近期公布方案。

具有半官方色採的基富通，其董事長林丙輝表示，基富通成立的目的就是要推動普惠金融。近期正式推出APP後，有更多免費的獨家資訊，如市場熱度排行、觀點文章，同時依據選基金、買基金、看績效的投資旅程設計操作介面，讓投資人隨時隨地e指理財。上線不到三個月，APP下載數已突破8萬人。

基富通總經理王浩宇表示，基富通開台至今七年多，累積客戶數超過25萬人，其中，每月定期定額扣款投資人數超過11萬人，培養國人長期紀律理財的成效有目共睹。

為進一步落實普惠金融政策，在即將邁入2024年之際，基富通宣布全面開放全平台買基金終身零手續費，自2024年起只要在基富通平台上申購基金（貨幣型基金除外），不必使用酷碰券，也不需要紅利點數折抵，無論單筆或定期定額，通通是申購零手續費，且老客戶既有的定期定額契約，手續費率也將自動調整為零，省去客戶麻煩。

鉅亨買基金平台今年整體基金規模成長超過3成，也經常不定期推出零手續費優惠，今年底為鼓勵投資人參與明年股債多頭行情，祭出全站近4,000檔基金申購全部零手續費，預期這樣優惠將延續至2024年。另外，中租投顧的基金平台也計劃將跟進，據了解，2024年在該基金平台買共同基金手續費也全都是零。

隨著國內基金投資日益興盛，三大基金平台2024年聯手祭出買基金均免手續費的措施，可望更進一步拉升基金投資的熱度，也等於宣告買基金，零手續費時代來臨。

基金平台未來主要收入「基金分潤」，只要基金規模愈大，基金平台分潤愈多，尤其基富通成立宗旨即是推動普惠金融，非在營利，由於該公司已有盈餘，目前基金存量已達1200億元，所以可以不跟投資人收手續費。