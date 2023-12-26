國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，部分地方海關當日公告實施放寬福建沿海與金馬直接往來航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制，從目前每人允許攜帶四瓶增至六瓶，對此國台辦樂見並支持。

據馬祖日報報導，經連江縣長王忠銘、立委陳雪生、連江縣議長張永江赴國台辦，及多次前往福州爭取努力下，25日大陸福州海關正式公告，為促進海峽兩岸交流，經海關總署批准，現放寬馬尾琅岐來往馬祖、黃岐來往馬祖直接往來航線旅客攜帶的進境台灣高粱酒數量限制，從每人四瓶，總量不超過3升，放寬至每人六瓶，總量不超過4.5升，25日正式實施。

廈門海關25日也公告，為促進兩岸交流，經大陸海關總署批准，即起放寬廈門來往金門、泉州來往金門航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制，數量與上述規定相同。

朱鳳蓮表示，為便利兩岸人員，2006年起，大陸海關放寬福建沿海與金馬直接往來航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制，從每人允許攜帶兩瓶增至四瓶。近年來，金馬民眾希望進一步放寬數量限制的呼聲很高。

朱鳳蓮指出，為支持廈門與金門加快融合發展、福州與馬祖深化融合發展，打造廈金、福馬同城生活圈，大陸方面積極回應金馬民眾訴求，進一步放寬福建沿海與金馬直接往來航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制。（禁止酒駕‧飲酒過量有害健康）