25日是手機大廠小米集團宣布造車的第1,000天，該公司當日宣布，小米汽車技術發表會將於28日下午2時舉行。不過小米集團董事長雷軍表示，這次只發表技術，不發表產品。

11月中旬，小米汽車現身新一期大陸工信部目錄。資料顯示，新車名稱為「SU7」，企業名稱為北京汽車集團。值得注意的是，車尾尾標顯示「北京小米」。小米汽車供應商透露，近期小米汽車將啟動少量試產，首款車型可能會在2024年2月上市開賣。

雷軍稍早表示，小米造車是「抱著志在必得的方式來做」，比起一般車廠造車「十倍投入」，小米第一輛車整體投入3,400名工程師，整個研發投入超過人民幣100億元。

雷軍25日在微博發文指出，小米堅持正向開發，從底層核心技術開始，「十倍投入」造一輛好車。至於智慧電動車的發展趨勢，就是汽車工業與消費電子工業、智慧生態的融合，而小米汽車將全面重新定義汽車工業的技術堆疊，這次汽車技術發表會將是小米創辦13年來，技術積累的集大成展示。

觀點網報導，對於小米汽車技術發表會，業界普遍抱持謹慎樂觀態度。一方面，小米在技術研發與創新方面，具有一定的實力和經驗積累。另一方面，汽車工業的技術門檻較高，並且市場競爭激烈，小米汽車能否一舉打破傳統車廠的技術壁壘並贏得市占率，仍存在不確定性。