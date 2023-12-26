【時報-台北電】今日焦點新聞：
國內頭條：
1.政策作多，壽險3,900億入公建。(工商時報)
2.雙題材發威，內資主場秀登場，拚完美封關。(工商時報)
3.日月光投控先進封裝大擴產。(工商時報)
4.連18黑，12月工業生產拚轉正。(工商時報)
5.陽明年終2個月，長榮估5個月。(工商時報)
6.明年全球經濟，陷美中不足困境。(中國時報)
7.全球航商二哥馬士基呼應繁榮衛士行動，復航紅海貨櫃雙雄不跟進。(經濟日報)
8.宏碁類AI PC入手價2.19萬，導入獨家人工智慧解決方案。(經濟日報)
9.台積熊本廠2月開幕，台灣半導體供應鏈加速在日生根。(電子時報)
10.訂單追量還是求質，車用、綠能業者各有思路。(電子時報)
大陸頭條：
1.國家發改委：研究進一步取消或放寬對港澳投資者的資格要求、持股比例、產業准入等限制。(新浪財經網)
2.12月發放國產遊戲版號105款，全年已達1,075款，這些公司火速發起回購。(新浪財經網)
3.兩辦發文：鼓勵各單位結合帶薪年休假等製度落實，安排職工在除夕休息。(新浪財經網)
4.遊戲產業大消息！網易暴雪傳“復婚”，多家A股遊戲公司公告回購增持。(證券時報網)
5.華為大動作曝光，3兆賽道沸騰！。(證券時報網)
國際頭條：
1.夜襲加薩死逾百人，以色列總理納坦雅胡：戰到底。(路透社)
2.泰國政府：日本汽車大廠5年內將投資43億美元。(路透社)
3.以色列空襲敘利亞，伊朗革命衛隊高層喪命。(路透社)
4.中國失業青年：他們從官方數據中消失，出現在圖書館裡。(華爾街日報)
5.美國稱中國正在竊取AI機密以加強間諜活動。(華爾街日報)
6.伊朗支持的胡塞武裝擴大對紅海商業航運的襲擊。(華爾街日報)(編輯：邱致馨)
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