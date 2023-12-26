大陸各地房市刺激政策效果逐漸顯現，京滬深等地年底買氣上揚。上海太平洋房屋門市表示，當地二手房市場的諮詢量和掛牌量雙雙攀升，深圳則再度出現「日光」豪宅盤，6小時售罄270套高端住宅。市場分析，預計政策延續性將優於9月的「認房不認貸」。

澎湃新聞報導，北京和上海於14日同步調整多項房市政策，包括優化普通住宅認定標準、購屋頭期款比例下調、調整房貸利率下限等。其中，上海對普通住宅的認定標準最佳化，剔除價格標準並提高建築面積標準，有助降低二手房出售稅費成本。

位在上海的太平洋房屋田林東路一門市店長孫潔瓊表示，新政公布一周後，當地帶看量約提升30％～40％，以該門市來看，新政前一個月成交量約3～4套，而本月已成交7套房源，成交量提升約50％。

另有業內人士指出，新政上路有利於二手房加速成交。原本賣家和買家之間可能因為差價仍在博弈，稅費減免後，買賣雙方心理價差縮小，可加速促成交易。

北京方面，諸葛數據研究中心數據顯示，北京新政落地後一周內，新建商品住宅日均成交230套，較前一周平均增加82％，二手住宅日均成交391套，高於新政前一周平均7％。掛牌房源量及漲價房源量均快速上升後出現下滑趨勢，但日均量仍較高。

深圳房市同步出現回暖跡象，深鐵置業開發的前海時代三期推出270套豪宅項目，在6個小時全部售罄，銷售金額共人民幣（下同）57.38億元。初步統計，這是今年以來深圳房市的第四個「日光」建案。

上海中原地產市場分析師盧文曦指出，相信市場的持續回溫，可能會優於9月的「認房不認貸」。另外，新政也向市場釋出，政策的工具箱裡面還有很多儲備性政策的訊號，將為市場交易起到穩定作用。