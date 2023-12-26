近三年大陸發放遊戲版號數量

大陸政府22日公布網路遊戲管理辦法草案，衝擊陸港遊戲股。為提振市場信心，大陸新聞出版署25日A股盤前公布，12月批出105款陸產網路遊戲版號，單次審批數量首次突破100款，其中包括遊戲業雙雄騰訊、網易旗下遊戲。然而，A股遊戲股25日股價仍大跌。

A股遊戲股巨人網絡、愷英網絡25日均跌停，三七互娛、姚記科技跌幅均超過7％。至於港股遊戲股則因25日、26日適逢聖誕節休市而躲過一劫。

綜合陸媒報導，大陸新聞出版署22日公布「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，擬要求網路遊戲公司限制過度使用和高額消費，網路遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵等。受此消息衝擊，陸港遊戲股重挫。

為安撫市場信心，大陸政府連日動作不斷。大陸新聞出版署23日信心喊話，強調上述徵求意見稿旨在保障和促進網路遊戲業繁榮健康發展，將認真研究各方提出的關切與意見並進一步修改完善。

大陸新聞出版署25日公布，12月批出105款陸產網路遊戲版號，包括騰訊的「逆戰：未來」、網易的「螢火突擊」、愷英網絡的「三國：天下歸心」等。加上22日批出的40款進口遊戲版號，2023年大陸累計批出1,075個遊戲版號。中國音數協遊戲工委25日在微信公眾號發文指出，三年的數據顯示，大陸版號政策的穩定性逐步增強，遊戲市場明顯回升。

中國音數協遊戲工委指出，大陸新聞出版署25日公布新批准的陸產遊戲版號，所涵蓋的遊戲企業範圍更廣，該協會和廣大遊戲企業深受鼓舞，此舉也展示主管機關積極支持網路遊戲發展的鮮明態度。2023年以來，大陸穩定核發版號，穩步增長讓廣大遊戲企業猶如吃下「定心丸」。

A股遊戲公司也展開自救行動。A股25日午盤休市期間，三七互娛、巨人網絡分別公告指出，提議以1億元～2億元回購公司股份。A股盤後，完美世界、吉比特、中文傳媒也分別公告，擬回購公司股份。

另據36氪報導，過去一段時間，暴雪與大陸多家遊戲廠商洽談「魔獸世界」陸服回歸事宜，最終選擇與網易重新攜手合作。