繼23日大陸六大國有銀行同步下調人民幣存款掛牌利率，以刺激經濟後，多家股份制銀行25日宣布跟進，其中，3年定期存款利率普遍下調25個基點。以人民幣（下同）10萬元存3年計算，到期利息將少750元。

日前大陸六大國有銀行宣布自23日起同步下調人民幣存款掛牌利率，其中3年期定存利率跌破2％，正式進入「1字頭」低利時代，也是2016年來幅度最大的存款降息。

界面新聞報導，平安銀行、中信銀行、光大銀行、浙商銀行、廣發銀行、民生銀行等股份制銀行，25日已下調了掛牌利率。

各家股份制銀行下調的存款利率品種與國有大行一致，雖然下調的幅度稍有不同，但是下調後總體差距不大。

具體看，各大股份制銀行1年期定期存款利率（整存整取）普遍調降10個基點至1.65％，2年定期存款利率上述各家銀行普遍調降20個基點至1.8％左右，3年定期存款利率則普遍下降25到30個基點至2％左右，5年期存款利率則普遍下降20到25個基點至2.05％。

以10萬元存3年定期為例，9月利率為2.2％，12月下調25個基點後降為1.95％，到期利息由6,600元降為5,850元，減少750元。

本次下調是大陸年內存款利率的第三次下調。6月8日，六大國有銀行宣布下修存款利率，中旬多家股份制銀行、城商行紛紛跟進。9月1日，多家國有大行、股份行再同步下調存款掛牌利率。

報導引述一名國有銀行工作人員分析，負債端存款利率下調，資產端貸款利率也會相應的下調，有助刺激實體經濟。而且，存款利率下調將降低銀行的存款成本，並緩解息差的壓力。

另一方面，中信證券表示，此舉有助於緩解存款定期化長期化傾向，增強企業與居民的投資消費動機。