大陸今年人民幣（下同）9兆元的地方政府公債發行已接近尾聲，為加強建設、進一步穩定經濟，包括江蘇、河北等部分省份已開始準備2024年發債工作。加上大陸財政部先前明確表示將提前下達部分新增地方政府債務限額，分析指出，預計2024年提前批地方額度將在本周下達，額度預計超過2兆元。

第一財經25日報導，近年大陸經濟成長放緩，地方財政收支矛盾加劇，為穩步增長擴內需補不足之處，地方以加大基礎建設來維持一定的政府投資力度，藉以對沖經濟下行。而透過發行政府公債籌資是地方基建資金的重要來源。

報導稱，為儘早發揮債券資金效應，避免發債集中在下半年，近年大陸全國人大常委會授權國務院可以在當年新增地方政府債務限額的60％以內，提前下達下一年度部分新增地方政府債務限額，確保地方發債提前到1月。

今年上述授權到期後，全國人大常委會將這項授權再延續5年。大陸財政部長藍佛安11月曾表示，將提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度，合理保障地方融資需求。

報導指出，2023年提前批新增債券額度約2.6兆元，其中新增專款債券額度約2.2兆元，這是依照2022年新增地方政府公債60％比例頂格下達。2024年究竟會以2023年新增地方政府債券（約4.5兆元）多大比例下達尚待觀察，若以60％上限比例來計算，這一額度最高約2.7兆元。目前市場普遍認為提前批額度會超過2兆元。

隨著提前批額度下達在即，地方也開始著手準備發債工作。近期江蘇、河北、山西、海南等地已揭露2024年第一季地方政府債券發行計畫，預計在第一季發債規模超過2,200億元。安徽、甘肅、寧夏等地組成2024～2026年當地政府公債承銷團，為明年發債做準備。黑龍江省財政廳25日表示，已提前啟動2024年債券項目競爭性評審工作。