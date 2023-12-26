【時報記者莊丙農台北報導】中航(2612)昨天舉行法說會，法人認為，第4季大陸對原物料需求增溫，BDI指數呈現明顯反彈，接下來進入農曆年前淡季，預期農曆年後BDI指數可望有較大反彈。中航第3、4艘新世代環保節能散裝輪暫定明年第2、3季交付續添營運動能，加上預期運價將呈現緩步墊高模式，對中航明年持正向看法。
中航主要以大型Capesize船舶為主，目前共有12艘散裝船舶，平均船齡約9.1年，其中2艘今年加入營運，另有2艘21萬噸級的Capesize船型，預計將於2024年下水加入營運。
今年Capesize型運價平均為16242美元/日，全年大陸鐵礦砂進口量1~11月年增6％，是3年內首次呈現正成長。第4季BDI指數明顯反彈，反映運力失衡、極端氣候與大陸對原物料強勁的需求，大型Capesize型現貨船舶運價區間提升至25000~55000美元，目前現貨運價為28100美元，明顯優於15000美元/日的航商成本。
今年大陸鐵礦砂、煤炭進口量雙呈年增，鐵礦砂總庫存持續下降回落至近7年的低水位，持續帶動回補庫存需求，而大陸房地產業危機仍未解除但原物料進口動能未歇。而新式碳排標準將於2024年上路，目前有70％現有船舶無法符合新式標準，市場上每一艘船都將於今年底進行進船塢測試排放量，實際運作上將有可能實施減速航行，造成散裝實際運能供給下降。在供需大致呈現均衡下，預估運價可望呈現緩步墊高模式，有助航商獲利表現。
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