【時報-台北電】台股25日加權指數收17604.84點，漲8.21點或0.05%，總成交值2427.80億元。三大法人賣超12.68億元，其中外資賣超8.65億元，投信、自營商分別買超23.20億元及賣超27.23億元。
三大法人買超前十大個股，依類別分，3檔電子股、1檔金融股及6檔傳產股；依股價分，3檔中價位股、7檔銅板股；買超張數方面，2檔買超上萬張，榜首為緯創(3231)，買超2萬1093張，聯電(2303)、中信金(2891)名列二、三名，分別買超1萬645張及買超9004張。第四及第五名為長榮航(2618)、華航(2610)，其他依序為群創(3481)、國喬(1312)、東元(1504)、工信(5521)及漢翔(2634)。
●三大法人25日買超前十名：
1.緯創(3231)收96.60元，漲2.40元或2.55%，三大法人買超2萬1093張。
2.聯電(2303)收50.20元，漲0.20元或0.40%，三大法人買超1萬645張。
3.中信金(2891)收27.85元，漲0.10元或0.36%，三大法人買超9004張。
4.長榮航(2618)收31.75元，跌0.15元或0.47%，三大法人買超8018張。
5.華航(2610)收22.20元，漲0.30元或1.37%，三大法人買超7934張。
6.群創(3481)收13.65元，漲0.20元或1.49%，三大法人買超5640張。
7.國喬(1312)收14.85元，跌0.20元或1.33%，三大法人買超5119張。
8.東元(1504)收46.30元，漲0.70元或1.54%，三大法人買超4502張。
9.工信(5521)收14.35元，跌0.50元或3.37%，三大法人買超4244張。
10.漢翔(2634)收53.30元，漲1.00元或1.91%，三大法人買超3947張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.緯創(3231)三大法人累計買超4萬2930張，其中外資買超5萬8651張、投信賣超1萬6043張、自營商買超322張；融資減359張、融券增727張，券資比2.21%。
2.聯電(2303)三大法人累計買超1145張，其中外資賣超4萬9388張、投信買超5萬1037張、自營商賣超503張；融資增36張、融券減580張，券資比7.21%。
3.中信金(2891)三大法人累計買超1萬4105張，其中外資賣超4萬2171張、投信買超6萬2887張、自營商賣超6610張；融資增635張、融券增2張，券資比3.61%。(編輯：財經內容中心)
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