【時報-台北電】台股25日加權指數收17604.84點，漲8.21點或0.05%，總成交值2427.80億元。三大法人賣超12.68億元，其中外資賣超8.65億元，投信、自營商分別買超23.20億元及賣超27.23億元。

投信賣超前十大個股，依類別分，8檔電子股、1檔金融股及1檔傳產股；依股價分，3檔百元股、5檔中價位股及2檔銅板股；賣超張數方面，榜首為精成科(6191)，賣超3226張，至上(8112)、華通(2313)名列二、三名，分別賣超3133張及賣超2085張。第四及第五名為英業達(2356)、矽創(8016)，其他依序為瀚宇博(5469)、智易(3596)、國泰金(2882)、新興(2605)及啟碁(6285)。

●投信25日賣超前十名：

1.精成科(6191)收63.70元，跌1.20元或1.85%，投信賣超3226張。

2.至上(8112)收59.00元，跌0.90元或1.50%，投信賣超3133張。

3.華通(2313)收71.50元，跌0.60元或0.83%，投信賣超2085張。

4.英業達(2356)收51.60元，漲1.00元或1.98%，投信賣超1479張。

5.矽創(8016)收274.00元，跌7.00元或2.49%，投信賣超1238張。

6.瀚宇博(5469)收54.00元，跌0.50元或0.92%，投信賣超1209張。

7.智易(3596)收169.50元，跌2.50元或1.45%，投信賣超1182張。

8.國泰金(2882)收44.85元，漲0.20元或0.45%，投信賣超1178張。

9.新興(2605)收25.55元，跌1.15元或4.31%，投信賣超1000張。

10.啟碁(6285)收152.50元，跌0.50元或0.33%，投信賣超860張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.精成科(6191)三大法人累計賣超9067張，其中外資買超2873張、投信賣超1萬2020張、自營商買超79張；融資增275張、融券減203張，券資比2.13%。

2.至上(8112)三大法人累計賣超1萬7713張，其中外資賣超5898張、投信賣超1萬1428張、自營商賣超387張；融資增2499張、融券減2101張，券資比9.60%。

3.華通(2313)三大法人累計買超5022張，其中外資買超6429張、投信買超1591張、自營商賣超2999張；融資增582張、融券減370張，券資比18.24%。(編輯：財經內容中心)

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