【時報-台北電】台股25日加權指數收17604.84點，漲8.21點或0.05%，總成交值2427.80億元。三大法人賣超12.68億元，其中外資賣超8.65億元，投信、自營商分別買超23.20億元及賣超27.23億元。
投信買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、2檔金融股及1檔傳產股；依股價分，3檔中價位股、7檔銅板股；買超張數方面，榜首為中信金(2891)，買超8883張，聯電(2303)、兆豐金(2886)名列二、三名，分別買超5619張及買超4074張。第四及第五名為仁寶(2324)、東元(1504)，其他依序為宏碁(2353)、旺宏(2337)、聯強(2347)、大聯大(3702)及佳世達(2352)。
●投信25日買超前十名：
1.中信金(2891)收27.85元，漲0.10元或0.36%，投信買超8883張。
2.聯電(2303)收50.20元，漲0.20元或0.40%，投信買超5619張。
3.兆豐金(2886)收38.80元，漲0.45元或1.17%，投信買超4074張。
4.仁寶(2324)收37.10元，漲1.00元或2.77%，投信買超3766張。
5.東元(1504)收46.30元，漲0.70元或1.54%，投信買超3526張。
6.宏碁(2353)收49.00元，漲3.70元或8.17%，投信買超3010張。
7.旺宏(2337)收30.50元，漲0.15元或0.49%，投信買超2392張。
8.聯強(2347)收69.80元，漲0.70元或1.01%，投信買超2228張。
9.大聯大(3702)收82.50元，跌0.90元或1.08%，投信買超2146張。
10.佳世達(2352)收44.85元，漲0.15元或0.34%，投信買超2085張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.中信金(2891)三大法人累計買超1萬4105張，其中外資賣超4萬2171張、投信買超6萬2887張、自營商賣超6610張；融資增635張、融券增2張，券資比3.61%。
2.聯電(2303)三大法人累計買超1145張，其中外資賣超4萬9388張、投信買超5萬1037張、自營商賣超503張；融資增36張、融券減580張，券資比7.21%。
3.兆豐金(2886)三大法人累計賣超1萬6604張，其中外資賣超3萬6727張、投信買超2萬4633張、自營商賣超4509張；融資增221張、融券減64張，券資比11.81%。(編輯：財經內容中心)
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