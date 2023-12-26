【時報-台北電】台股25日加權指數收17604.84點，漲8.21點或0.05%，總成交值2427.80億元。三大法人賣超12.68億元，其中外資賣超8.65億元，投信、自營商分別買超23.20億元及賣超27.23億元。
外資賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、6檔傳產股；依股價分，2檔百元股、4檔中價位股及4檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為陽明(2609)，賣超1萬7145張，仁寶(2324)、中工(2515)名列二、三名，分別賣超1萬902張及賣超1萬456張。第四及第五名為亞力(1514)、建準(2421)，其他依序為亞翔(6139)、輔信(2405)、萬海(2615)、泰金寶-DR(9105)及裕民(2606)。
●外資25日賣超前十名：
1.陽明(2609)收51.80元，跌5.70元或9.91%，外資賣超1萬7145張。
2.仁寶(2324)收37.10元，漲1.00元或2.77%，外資賣超1萬902張。
3.中工(2515)收13.50元，跌0.15元或1.10%，外資賣超1萬456張。
4.亞力(1514)收78.90元，跌1.00元或1.25%，外資賣超5429張。
5.建準(2421)收105.00元，跌1.00元或0.94%，外資賣超5272張。
6.亞翔(6139)收154.00元，跌3.00元或1.91%，外資賣超4135張。
7.輔信(2405)收17.65元，漲1.10元或6.65%，外資賣超4013張。
8.萬海(2615)收54.50元，跌5.60元或9.32%，外資賣超3954張。
9.泰金寶-DR(9105)收3.28元，跌0.05元或1.50%，外資賣超3859張。
10.裕民(2606)收50.40元，跌3.30元或6.15%，外資賣超3817張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.陽明(2609)三大法人累計買超11萬7328張，其中外資買超14萬7931張、投信賣超3萬2593張、自營商買超1990張；融資減8037張、融券增6518張，券資比19.31%。
2.仁寶(2324)三大法人累計賣超1萬3604張，其中外資買超2萬1443張、投信賣超3萬8624張、自營商買超3576張；融資增1萬1368張、融券增917張，券資比6.40%。
3.中工(2515)三大法人累計買超1萬7000張，其中外資買超6782張、投信買超0張、自營商買超1萬217張；融資增1萬9186張、融券增1310張，券資比2.30%。(編輯：財經內容中心)
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