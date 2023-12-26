【時報-台北電】台股25日加權指數收17604.84點，漲8.21點或0.05%，總成交值2427.80億元。三大法人賣超12.68億元，其中外資賣超8.65億元，投信、自營商分別買超23.20億元及賣超27.23億元。

外資買超前十大個股，依類別分，6檔電子股、4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、4檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，2檔買超上萬張，榜首為緯創(3231)，買超1萬8904張，華航(2610)、長榮航(2618)名列二、三名，分別買超1萬199張及買超9884張。第四及第五名為群創(3481)、聯電(2303)，其他依序為工信(5521)、漢翔(2634)、華通(2313)、鴻海(2317)及毅嘉(2402)。

●外資25日買超前十名：

1.緯創(3231)收96.60元，漲2.40元或2.55%，外資買超1萬8904張。

2.華航(2610)收22.20元，漲0.30元或1.37%，外資買超1萬199張。

3.長榮航(2618)收31.75元，跌0.15元或0.47%，外資買超9884張。

4.群創(3481)收13.65元，漲0.20元或1.49%，外資買超6963張。

5.聯電(2303)收50.20元，漲0.20元或0.40%，外資買超4457張。

6.工信(5521)收14.35元，跌0.50元或3.37%，外資買超4251張。

7.漢翔(2634)收53.30元，漲1.00元或1.91%，外資買超3516張。

8.華通(2313)收71.50元，跌0.60元或0.83%，外資買超3478張。

9.鴻海(2317)收103.50元，股價持平，外資買超2915張。

10.毅嘉(2402)收36.25元，漲0.55元或1.54%，外資買超2852張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.緯創(3231)三大法人累計買超4萬2930張，其中外資買超5萬8651張、投信賣超1萬6043張、自營商買超322張；融資減359張、融券增727張，券資比2.21%。

2.華航(2610)三大法人累計買超2萬1213張，其中外資買超2萬570張、投信買超225張、自營商買超417張；融資增3315張、融券增553張，券資比2.44%。

3.長榮航(2618)三大法人累計買超2萬5192張，其中外資買超3萬3451張、投信賣超2638張、自營商賣超5621張；融資減3777張、融券增943張，券資比2.99%。(編輯：財經內容中心)

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