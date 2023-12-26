【時報記者林資傑台北報導】群益證(6005)為讓投資者掌握海外股市理財商機，特別舉辦「2024年海外股市投資展望」，會中提出在物價增幅長期走低趨勢下，未來全球股市多空關鍵在於「美國消費」。其中，看好美國將迎來金髮女孩經濟（Goldilocks Economy），而印度則將成為新興股市領頭羊。
2024正值升息循環進入尾聲、股市處於相對高點之際，投資人面臨進退兩難的投資決擇，一方面喜於過去壓抑股市的緊縮貨幣政策即將告終，另一方面卻憂心強力升息對經濟的壓抑效應亦將展現。
全球經濟以「美國」馬首是瞻，受惠疫情期間拜登政府三輪紓困案為美國家庭挹注大量現金、及股市和房價上漲推動下，2023年第二季美國家庭淨財富創歷史新高。群益證指出，上述背景造就美國消費支出不受聯準會大力升息衝擊依舊韌性十足，趨勢將延續至2024年。
群益證表示，美國經濟將迎來經濟不慍不火、溫和成長，通膨逐步降溫、就業市場穩定的金髮女孩經濟（Goldilocks Economy），再考量2024～2025年企業獲利雙位數成長加持，預期2024年美股可望在大型科技股帶動下再創新高，美債也在升息見頂情況下走向多頭。
另一方面，美元不再獨強，也有利資金流向其他股市。群益證表示，中美大國對抗有助日本製造業發展，解封消費旅遊則有利服務業持續復甦，投資及消費穩健成長為看好日股的最大後盾。
此外，受惠於美中角力下供應鏈重組商機及人口紅利的長期內需動能，印度企業整體獲利表現在2024、2025年可望保持雙位數成長水準，預期年複合成長率（CAGR）達近16％，印度股市也是投資人不容錯過的投資焦點。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：