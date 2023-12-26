【時報記者林資傑台北報導】群益證(6005)為讓投資者掌握海外股市理財商機，特別舉辦「2024年海外股市投資展望」，會中提出在物價增幅長期走低趨勢下，未來全球股市多空關鍵在於「美國消費」。其中，看好美國將迎來金髮女孩經濟（Goldilocks Economy），而印度則將成為新興股市領頭羊。

2024正值升息循環進入尾聲、股市處於相對高點之際，投資人面臨進退兩難的投資決擇，一方面喜於過去壓抑股市的緊縮貨幣政策即將告終，另一方面卻憂心強力升息對經濟的壓抑效應亦將展現。

全球經濟以「美國」馬首是瞻，受惠疫情期間拜登政府三輪紓困案為美國家庭挹注大量現金、及股市和房價上漲推動下，2023年第二季美國家庭淨財富創歷史新高。群益證指出，上述背景造就美國消費支出不受聯準會大力升息衝擊依舊韌性十足，趨勢將延續至2024年。

群益證表示，美國經濟將迎來經濟不慍不火、溫和成長，通膨逐步降溫、就業市場穩定的金髮女孩經濟（Goldilocks Economy），再考量2024～2025年企業獲利雙位數成長加持，預期2024年美股可望在大型科技股帶動下再創新高，美債也在升息見頂情況下走向多頭。

另一方面，美元不再獨強，也有利資金流向其他股市。群益證表示，中美大國對抗有助日本製造業發展，解封消費旅遊則有利服務業持續復甦，投資及消費穩健成長為看好日股的最大後盾。

此外，受惠於美中角力下供應鏈重組商機及人口紅利的長期內需動能，印度企業整體獲利表現在2024、2025年可望保持雙位數成長水準，預期年複合成長率（CAGR）達近16％，印度股市也是投資人不容錯過的投資焦點。