【時報記者林資傑台北報導】遠東銀(2845)位於捷運善導寺站5號出口、鄰近華山市場與華山1914文創園區的忠孝分行，已在當地耕耘逾25。陪伴當地居民成長，為提供客戶更優質的金融服務環境，結合財富管理「十樂」品牌價值，以輕奢華麗美學風格改裝後重新開幕，展現全新風貌。

遠東銀表示，忠孝分行與11月初開幕的中壢分行同為「遠銀十樂」品牌價值中以「樂富」為核心的特色分行，行內設有元宇宙VR體驗設備及165吋巨型螢幕的「樂活沙龍」空間，且不定期展示知名畫家畫作，邀請民眾入內交流感受，並喝杯咖啡享受迷人愜意時光。

為滿足外國客戶和觀光族群需求，遠東銀忠孝分行除提供多國語言服務，也致力打造更友善的金融服務環境，持續精進無障礙設施與服務，今年底前更將全面建置ATM視障語音功能，為視障客戶升級友善金融服務環境。

此外，遠東銀因應高齡化趨勢，積極培養行員取得高齡金融規畫顧問師執照，為高齡長者客戶提供專業及信賴的金融服務，期望讓每位走進分行的客戶在所有金融體驗旅程上，皆能備感呵護與尊榮。

遠東銀忠孝分行重新開幕當日特別邀請榮獲國際多項獎項的粉彩藝術老師，於樂活沙龍帶領客戶認識粉彩畫作，學習將藝術美學融入日常生活中，分行理財空間也在導入藝術後，呈現出不同以往的高質感藝文氣息，現場互動熱烈頗受好評。