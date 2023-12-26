【時報-台北電】受到耶誕假期及Nike下修財測影響，美股上週五呈現狹幅整理。週一台股在外資放假因素下，市場交易意願降溫，終場加權指數小漲8.21點，收在17604.84點。
永豐期貨表示，台指期週一上漲62點至17622點。價差方面，台指期轉為正價差17.16點，電子期轉為正價差0.55點，金融期轉為正價差1.34點。現貨部分，三大法人賣超13.07億元。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1702口至-6418口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1462口至-14288口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1048口至-8061口。
永豐期貨表示，週一台股雖未能延續上週反彈走勢，但收盤仍守在10日線之上，仍為多方留下後續進一步反彈之可能性，待外資歸隊後，量能能否回溫是關鍵，否則不排除短線指數有下探月線之可能性。（編輯：沈培華）
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