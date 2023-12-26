【時報-台北電】美國核心PCE年增3.2%低於市場預期並再度創低，帶動周一(25日)台指期開高約80點，不過適逢外資放假，導致交投清淡，現貨量縮至2,423億元，高低點差僅有59點。電設指在宏碁、華碩等電腦類股大漲下續漲1.4%，帶動台指走高。不過航商Maersk為呼應美國護航行動，而宣布準備恢復紅海航輸，紅海停運有望解除，導致航運指數重挫4.7%，壓抑指數表現。

統一期貨指出，在期貨主力連續回補空單下，台指昨成功消化五日線賣壓，然而適逢外資聖誕、元旦假期，預期將使台股成交量萎縮，加上本周未有重大經濟數據公布，研判台指將陷入高檔區間震盪格局，靜待元旦假期結束，外資收假重回股市後，屆時波動可能放大。

統一期貨觀察，外資夜盤大幅減碼3,055口空單，日盤則加碼795口空單，未平倉淨空單降至-14,562口；十大特定法人減碼1,048口空單至-8,061口。外資夜盤大幅減碼空單，但日盤拉高指數後轉向小幅做空，十大特法追高減碼空單，近期操作追高殺低，暫以反指標解讀，偏空看待。(編輯：廖小蕎)