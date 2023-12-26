【時報-台北電】周一(25日)台指高檔震盪，開盤後的多數時間維持在平盤之上，AI、面板、光電等電子股，與鋼鐵、水泥、汽車等傳產股同步走揚，但貨櫃三雄因紅海危機可望緩解，股價全面重挫，終場成交量2392.03億元，加權指數上漲8.21點、漲幅0.05%、收在17604.84點。
元富期貨表示，台指昨站回所有均線之上，但外資進入年底假期，資金量能受限，且以紅K棒留上影線作收，稍見逢高獲利了結賣壓。然而目前所有均線還是維持多頭排列走勢，整體多方架構不變，指數震盪過後仍有機會再攻。(編輯：廖小蕎)
【時報-台北電】周一(25日)台指高檔震盪，開盤後的多數時間維持在平盤之上，AI、面板、光電等電子股，與鋼鐵、水泥、汽車等傳產股同步走揚，但貨櫃三雄因紅海危機可望緩解，股價全面重挫，終場成交量2392.03億元，加權指數上漲8.21點、漲幅0.05%、收在17604.84點。
元富期貨表示，台指昨站回所有均線之上，但外資進入年底假期，資金量能受限，且以紅K棒留上影線作收，稍見逢高獲利了結賣壓。然而目前所有均線還是維持多頭排列走勢，整體多方架構不變，指數震盪過後仍有機會再攻。(編輯：廖小蕎)
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