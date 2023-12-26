麗清近年業績

麗清（3346）年底前出貨旺季催足馬力，隨公司擴大智慧LED布局，訂單自尾燈快速擴及頭燈及控制器等，新單陸續出貨，12月營收可望攀上單月新高。麗清近期再獲大陸車廠比亞迪的車燈控制器訂單，預計明年出貨，再加上桃園觀音廠的北美車廠新單，法人看好麗清明年營收挑戰成長3成，獲利可望改寫新高。

麗清是LED車燈模組廠，今年前11月營收80.27億元、年增37.95％，已改寫全年營收新高，由於第四季至明年第一季為傳統出貨旺季，隨著觀音廠新產能持續放量，產線加足馬力趕農曆年前出貨，法人看好麗清12月營收將再攀高，改寫9月以9.62億元創下的單月最高紀錄。

獲利方面，麗清今年前三季每股純益1.76元，第四季旺季營收攀升，表現將優於第三季，獲利也隨之成長，雖恐有匯兌損失，但影響應不大，法人推估，麗清全年每股純益挑戰近3元水準，創近五年新高。

對於明年市場展望，麗清受惠既有客戶持續擴增訂單，同時近期也陸續接獲新單，如再承接比亞迪一款新車的車燈控制器訂單，預計明年年底量產，後續亦可望繼續擴大專案合作，成為未來業績成長一大動能。

此外，因應美國知名車廠客戶明顯訂單需求，已於第三季底於觀音廠增設頭燈控制器生產產線並開始出貨後，麗清表示，目前出貨量也逐月放大。

麗清分析，近年LED頭燈於乘用車市場應用持續擴大，預期今年滲透率可望超過45％，麗清目前在LED車燈模組銷售營收占比持續擴大，除了有效搶下新客戶訂單，在既有客戶，亦從尾燈擴張至頭燈及車燈控制器，因此推升今年以來業績明顯成長。

麗清目前以華域視覺（Hasco）、廣州小糸及海拉（HELLA）等一階車燈廠為主要客戶，今年前三季營收占比分別達61％、10％及8％，出貨多個品牌車廠，包含比亞迪、特斯拉；台灣觀音廠則主要供應北美市場。

麗清說明，公司LED車燈系統設計至量產時間需長達一至兩年以上，就現有掌握訂單來看，能見度相當高，而目前手上可掌握逾50項以上新能源車專案，亦顯示麗清在新能源車市占將持續擴大。