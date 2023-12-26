宏碁（2353）積極布局2024年換機潮，配合英特爾推出內建支援AI運算加速NPU的Intel Core Ultra系列處理器，近日亦發布旗下首波AI-ready筆電新品，同時因應Google Chromebook Plus計畫而推出、並能透過AI驅動Google及Adobe應用程式以提升生產力的Acer Chromebook Plus 514商用新品，也於25日正式上市，同步搶攻第一波AI PC商機。
受惠AI PC題材發酵，宏碁近期股價勁揚，25日盤中數度觸及49.8元漲停價，終場收漲8.17％、站49元，創近12年半來新高價。近月大舉買超的外資雖逢高調節、單日賣超2,850張，持股比仍達41％，國內法人則續站買方、單日買超逾4千張。
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