華義國際（3086）25日公告自結11月獲利。11月營收0.2億元，年增67％，每股稅後純益為0.17元，較去年同期轉虧為盈。

華義累計1～11月營收1.23億元，年減10.18％，前三季每股稅後純益0.91元，低於去年同期的1.7元。

華義日前於法說時指出，2024年上半年有兩項重要的業務要推動，其一，目前持續開發中的遊戲聯運平台預計於2024年第二季開始試營運。今年度取得代理權的日本手遊新品（為RPG卡牌養成手機遊戲），也計畫於2024年第二季上市。

華義遊戲聯運平台，未來將進一步與海內外遊戲開發商合作。除了遊戲代理或聯運外，也將規劃納入社群、討論版、實況、影音，以及二次元等其他娛樂內容。該公司日前公告已取得「遊戲大亂鬥」社群平台，跨足遊戲影音及社群領域。

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